Crollo in via Radici in Piano inizia la demolizione del vecchio fabbricato

A partire da lunedì 19 gennaio, inizieranno i lavori di messa in sicurezza e demolizione parziale del fabbricato in via Radici in Piano 341, dopo il crollo parziale della copertura avvenuto il 30 dicembre. I lavori proseguiranno indicativamente fino a mercoledì 21 gennaio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e procedere alla rimozione delle parti pericolanti.

Sassuolo, al via demolizione di un fabbricato in via Radici in Piano

Aeroporto di Catania, al via la demolizione del vecchio terminal Morandi

Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del vecchio Terminal Morandi presso l’Aeroporto di Catania, un passaggio necessario per la costruzione del nuovo Terminal B. Questo intervento fa parte del piano di sviluppo aeroportuale volto a migliorare i servizi e le strutture dell’aeroporto. La ristrutturazione mira a offrire un’esperienza più moderna e funzionale ai passeggeri.

