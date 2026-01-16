Deposito tram abbandonato e saccheggiato | un patrimonio storico lasciato marcire

Il deposito dei tram di Fuorigrotta, situato in via 2 Luglio 1820, rappresenta un patrimonio storico ormai abbandonato e soggetto a saccheggi. La sua condizione attuale evidenzia lo stato di degrado di un luogo che un tempo aveva un ruolo importante nel trasporto pubblico locale. La situazione solleva interrogativi sulla tutela e sulla valorizzazione di questa testimonianza del passato, ormai lasciata ai rischi dell’incuria e del degrado.

