La telecronaca Rai all'apertura delle Olimpiadi indigna le opposizioni | Figuraccia sembrava una parodia

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La telecronaca di Rai 1 durante l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026 ha scatenato le critiche delle opposizioni. Gli errori e le imprecisioni di Paolo Petrecca, che si era preso il ruolo di commentatore senza esperienza, hanno provocato commenti duri. Molti parlano di una figuraccia e di una parodia, evidenziando come l’intervento sia stato tutt’altro che professionale.

Gli scivoloni e gli errori evidenti nella telecronaca di Rai 1 sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 sono stati tutti di Paolo Petrecca, 'meloniano' e direttore di Rai Sport, che si era "autoassegnato" il ruolo di commentatore. Da Pd, M5s e Avs sono arrivati attacchi duri: "In un Paese normale si sarebbe già dimesso", per i democratici.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi2026

Gaffe di Rai 1 durante l’apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Rai 1 ha commesso due errori in telecronaca.

Olimpiadi, gaffe nella telecronaca Rai su Mattarella e "la figlia" (che però è la presidente del Cio): "Figuraccia a 5 cerchi"

Durante la diretta delle Olimpiadi, la telecronaca della Rai ha fatto discutere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi2026

Argomenti discussi: La cerimonia in tv: lo spirito gioioso diventa marchio italiano (ma la telecronaca Rai ha qualche imbarazzo di troppo); Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la…; La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO.

la telecronaca rai allLa telecronaca Rai all’apertura delle Olimpiadi indigna le opposizioni: Figuraccia, sembrava una parodiaGli scivoloni e gli errori evidenti nella telecronaca di Rai 1 sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 sono stati tutti di Paolo Petrecca ... fanpage.it

la telecronaca rai allPaolo Petrecca, Bulbarelli e tutte le gaffe nella telecronaca Rai della cerimonia olimpica: da «i brasiliani con la musica nel sangue» alla figlia di MattarellaPetrecca ha preso il posto di Bulbarelli nella telecronaca Rai all'ultimo: ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, ha scambiato la presidente del Cio per la figlia di Mattarella, non ha saputo ... corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.