La telecronaca Rai all'apertura delle Olimpiadi indigna le opposizioni | Figuraccia sembrava una parodia

La telecronaca di Rai 1 durante l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026 ha scatenato le critiche delle opposizioni. Gli errori e le imprecisioni di Paolo Petrecca, che si era preso il ruolo di commentatore senza esperienza, hanno provocato commenti duri. Molti parlano di una figuraccia e di una parodia, evidenziando come l’intervento sia stato tutt’altro che professionale.

Gli scivoloni e gli errori evidenti nella telecronaca di Rai 1 sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 sono stati tutti di Paolo Petrecca, 'meloniano' e direttore di Rai Sport, che si era "autoassegnato" il ruolo di commentatore. Da Pd, M5s e Avs sono arrivati attacchi duri: "In un Paese normale si sarebbe già dimesso", per i democratici.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Rai 1 ha commesso due errori in telecronaca.

Durante la diretta delle Olimpiadi, la telecronaca della Rai ha fatto discutere.

Paolo Petrecca, Bulbarelli e tutte le gaffe nella telecronaca Rai della cerimonia olimpica: da «i brasiliani con la musica nel sangue» alla figlia di MattarellaPetrecca ha preso il posto di Bulbarelli nella telecronaca Rai all'ultimo: ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, ha scambiato la presidente del Cio per la figlia di Mattarella, non ha saputo ... corriere.it

Il racconto della serata affidato al direttore di RaiSport Paolo Petracca. Una telecronaca concitata e di troppe parole condita da passaggi su cui i social sono impazziti facebook

“Altri tedofori” Così la telecronaca Rai ha reso omaggio alle medaglie d’oro olimpiche della pallavolo italiana. La cerimonia di apertura é stata straordinaria ma un livello di ignoranza e approssimazione così da parte dei commentatori non si era mai visto. #voll x.com