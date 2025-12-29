Maurizio Sarri operato al cuore per una fibrillazione atriale | come sta l’allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale. Le sue condizioni sono attualmente stabili e si spera di rivederlo in panchina già nel prossimo match contro il Napoli. L’intervento è avvenuto con successo e il tecnico sta recuperando nel rispetto dei tempi previsti.

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito. Ecco quando tornerà in panchina - Lazio ha reso noto che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento medico dopo che gli è stata riscontrata una fibrillazione atriale ... dire.it

Maurizio Sarri operato al cuore: sarà di nuovo in panchina nei prossimi giorni - L’intervento, affidato all’esperto cardiologo Andrea Natale, si è concluso senza complicazioni ... msn.com

#Lazio, il tecnico Maurizio #Sarri operato per una fibrillazione atriale. «Intervento riuscito», fa sapere il club biancoceleste x.com

