Maurizio Sarri operato al cuore per una fibrillazione atriale | come sta l’allenatore della Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale. Le sue condizioni sono attualmente stabili e si spera di rivederlo in panchina già nel prossimo match contro il Napoli. L’intervento è avvenuto con successo e il tecnico sta recuperando nel rispetto dei tempi previsti.
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è stato operato al cuore all'ospedale Tor Vergata di Roma. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono buone e la speranza è quello di rivederlo in panchina già nel match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
