Florence Queer Festival | al Cinema la Compagnia il festival internazionale del cinema LGBT
Firenze si prepara ad accogliere nuovamente una delle manifestazioni più significative del suo panorama culturale. Dal 26 al 30 novembre 2025, il Cinema La Compagnia di Via Cavour ospiterà la ventitreesima edizione del Florence Queer Festival.Quest'anno, il festival sceglie una linea narrativa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
