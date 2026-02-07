ferrero spalma 20 miliardi di dolcezza

La Ferrero torna sotto i riflettori per una mossa importante. La storica azienda, nata nel dopoguerra con la Pasta Giandujot di Pietro Ferrero, ha annunciato un investimento di 20 miliardi di euro. L’obiettivo è rafforzare la produzione e lanciare nuovi prodotti, puntando sempre sulla qualità che da decenni contraddistingue il marchio. La notizia fa parlare anche i fornitori e gli esperti di settore, che vedono in questa scelta una chiara strategia di crescita.

All’inizio fu la pasta Giandujot, inventata da Pietro Ferrero nel 1946. Aveva poco cacao, a causa delle ristrettezze post-belliche. La versione riveduta della ricetta, che oggi conosciamo come Nutella, è opera di Michele Ferrero, che la lanciò nel 1964. Da allora la crescita dell’azienda piemontese di Alba non si è mai fermata e oggi è un impero sul quale non tramonta mai il sole, con 36 stabilimenti in tutto il mondo. Il gruppo presieduto da Giovanni Ferrero e guidato dal ceo Lapo Civiletti ha chiuso l’esercizio 20242025 con un fatturato consolidato di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

