Ferrero dolce fatturato da 1,85 miliardi +1,8%

Più Italia per Ferrero che cresce ancora nell'esercizio 2024-25. La divisione commerciale italiana del gruppo di Alba ha chiuso il periodo a quota 1,85 miliardi di ricavi (+1,8%) guadagnando quote di mercato in Italia e rafforzando gli investimenti nei quattro impianti di Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano. «La performance sul mercato nazionale è stata caratterizzata non solo da crescita a valore, ma anche delle quote di mercato», sottolinea il gruppo. Un risultato raggiunto grazie «al valore generato dal core business del cioccolato e in particolar modo della Nutella», anche con il lancio della versione plant based e del Tronky Sandwich. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

