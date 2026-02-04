Zampaglione e il nuovo album dei Tiromancino | Suonare è la mia medicina

Da periodicodaily.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Zampaglione non aveva in mente di scrivere un disco, ma proprio per questo il nuovo album dei Tiromancino, intitolato

(Adnkronos) – Federico Zampaglione non aveva programmato nulla. Soprattutto un disco. E forse proprio per questo 'Quando meno me lo aspetto', il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 6 febbraio prossimo è nato spontaneamente. Un disco libero, radicato nel blues e nella vita vissuta, che racconta un Federico Zampaglione disilluso ma non cinico e.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Tiromancino NuovoAlbum

Benissimo gli album di Kid Yugi e Ciliari, ottimi i brani di Tiromancino, Tropico e Francamente. Flop dei ragazzi di Amici. Le recensioni

Benvenuti alla recensione musicale di questa settimana.

Mika torna con Hyperlove, il nuovo album nato dal lutto: “Questo disco arriva dopo la mancanza di mia madre”

Dopo un periodo di silenzio discografico, Mika presenta Hyperlove, il suo nuovo album.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tiromancino NuovoAlbum

Argomenti discussi: Federico Zampaglione si racconta: il nuovo album dei Tiromancino, Sanremo e il film; Zampaglione presenta il nuovo album dei Tiromancino: Un disco nato in libertà; Sto da Dio de i Tiromancino racconta il bisogno di fermarsi in un mondo che non lascia respiro; Tiromancino: Zampaglione presenta nuovo album.

The nameless ballad, il nuovo film di Federico Zampaglione, al via le ripreseDopo il grande successo internazionale di The Well il regista torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia spaventosa, intrisa di mistero e ambientata in un contesto che conosce ... mymovies.it

The Nameless Ballad, iniziate le riprese del nuovo horror di Federico ZampaglioneFederico Zampaglione sul set. Photo credits: Irene Scioti. Sono iniziate a Fara in Sabina le riprese di The Nameless Ballad, il nuovo film horror di Federico Zampaglione. Dopo il successo ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.