Federica Torzullo oggi i funerali Lutto cittadino ad Anguillara

Oggi ad Anguillara Sabazia si svolgono i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno. La città si ferma un momento per l’ultimo saluto, mentre viene proclamato il lutto cittadino. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.

(Adnkronos) – Si terranno oggi, sabato 7 febbraio alle 14, i funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno. Già sono decine i mazzi di fiori nella chiesa Regina Pacis: gli omaggi di amici, parenti, vicini di casa, attività commerciali, oltre a quelli istituzionali, sono stati già deposti di. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno.

Ad Anguillara Sabazia si piange Federica Torzullo.

Federica Torzullo trovata morta: indagato il marito #cronaca #news #perte

