Lutto cittadino ad Anguillara per i funerali di Federica Torzullo | Resterà nei nostri sguardi e pensieri
Ad Anguillara Sabazia si piange Federica Torzullo. Il sindaco Pizzigallo ha deciso di proclamare il lutto cittadino per i funerali, che si terranno sabato 7 febbraio. La comunità si ferma, tutti si stringono attorno alla famiglia. La perdita ha colpito profondamente la piccola città, che ora si riunisce per l’ultimo saluto.
Il sindaco Angelo Pizzigallo proclama il lutto cittadino ad Anguillara Sabazia per i funerali di Federica Torzullo sabato 7 febbraio: "La comunità si ferma".🔗 Leggi su Fanpage.it
Federica Torzullo, lutto cittadino ad Anguillara: sabato i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno
Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno.
Lutto cittadino ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno: “Ferita dell’intera comunità”
Ad Anguillara Sabazia si sono svolti oggi i funerali dei genitori di Carlomagno, un momento di grande dolore per tutta la comunità.
Scomparsa ad Anguillara, un vicino di casa di Federica Torzullo: “L’ultima volta la vidi litigare co
Sabato i funerali di Federica Torzullo, in procura il racconto del figlio sul clima in casa Anguillara Sabazia – Il bambino di dieci anni ascoltato dagli inquirenti - Ha descritto tensioni legate alla separazione e l’ultima sera trascorsa con entrambi i genitori Articolo: facebook
#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com
