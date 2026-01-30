Federica Torzullo lutto cittadino ad Anguillara | sabato i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno

Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. La comunità si riunisce per dare l’ultimo saluto alle due persone scomparse, in una cerimonia semplice e commossa. La giornata di sabato sarà di lutto cittadino, con negozi e scuole chiusi, mentre i cittadini si stringono intorno alle famiglie colpite da questa perdita.

