Federica Torzullo lutto cittadino ad Anguillara | sabato i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno
Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. La comunità si riunisce per dare l’ultimo saluto alle due persone scomparse, in una cerimonia semplice e commossa. La giornata di sabato sarà di lutto cittadino, con negozi e scuole chiusi, mentre i cittadini si stringono intorno alle famiglie colpite da questa perdita.
Anguillara Sabazia si prepara a fermarsi, ancora una volta, davanti a un dolore che ha lasciato il segno. Sabato 31 gennaio 2026 si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati senza vita nel cortile della loro villetta. Una tragedia che arriva dopo giorni pesantissimi per la comunità, già scossa dall’omicidio di Federica Torzullo e dalla confessione del figlio della coppia, Claudio Carlomagno. Le esequie segnano l’ultimo capitolo, per ora, di una vicenda che ha travolto famiglie, istituzioni e opinione pubblica. E che continua a produrre conseguenze profonde, sul piano umano e sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Federica Torzullo
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati impiccati in casa, chi erano i genitori del killer di Federica Torzullo. La lettera lasciata all'altro figlio
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati in casa ad Anguillara, erano genitori del sospetto coinvolto nel caso di Federica Torzullo.
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia.
