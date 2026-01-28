Femminicidio Federica Torzullo | il figlio resta ai nonni la sorella della vittima vuole incontrare Carlomagno

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha deciso che il figlio di Federica Torzullo, il bambino di dieci anni, continuerà a vivere con i nonni materni. La donna è stata uccisa dal suo compagno, Claudio Carlomagno, che le ha inferto 23 coltellate. Ora il sindaco di Anguillara Sabazia agirà come tutore legale del bambino. La sorella della vittima vuole incontrare Carlomagno, ma per ora il bambino resta con i nonni, in attesa di capire come evolverà la vicenda.

Perché il figlio di Federica resta ai nonni materni?. Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha confermato: il figlio di dieci anni di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate dal compagno Claudio Carlomagno, resterà affidato ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore legale. Una decisione che ratifica quanto già disposto il 17 gennaio scorso e che tiene il bambino lontano dal padre, oggi in carcere. Il movente secondo il giudice: 'Controllo totale'. A spiegare il cuore della vicenda è l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Torzullo: "Il movente è quello indicato dal giudice: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica".

