Federica Torzullo dolore per i funerali a Anguillara | Il sorriso era la sua arma Anche il figlio in chiesa

Ad Anguillara Sabazia si sono tenuti oggi i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì. La comunità si è stretta nel dolore, con molti che hanno ricordato il sorriso che Federica portava sempre con sé. Anche il figlio della donna ha partecipato alla cerimonia, forte di fronte alla perdita improvvisa. La città si è fermata per un momento di lutto, mentre il dolore si fa sentire forte tra parenti e amici.

Lutto cittadino ad Anguillara Sabazia nel giorno dei funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì 8 gennaio. Il parroco della chiesa Regina Pacis Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara della 41enne madre di un bambino di 10 anni. C'è anche lui, il piccolo ora affidato ai nonni materni, al quale la verità non è stata nascosta: sa che sua madre è morta e che astrappargliela è stato il padre. Palloncini e tanti i mazzi di fiori nella chiesa del paese vicino Roma.

