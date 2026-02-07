Federica Brignone svela il motivo del trasporto in spalla di Mosaner | Un problema fisico

Federica Brignone ha spiegato perché ha portato in spalla Mosaner durante le prove di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana ha ammesso di aver avuto un problema fisico, che l’ha costretta a cercare un modo diverso per affrontare le sessioni di allenamento. La sua scelta ha attirato l’attenzione, ma ora si concentra sul ritorno in forma prima delle gare ufficiali.

Federica Brignone sta affrontando le prove di discesa sull'Olympia delle Tofane in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura, in cui ha guidato la delegazione italiana come portabandiera a Cortina d'Ampezzo, la campionessa valdostana ha sostenuto l'ultimo training ufficiale in vista della gara di domenica, offrendo segnali di velocità alternata e una gestione attenta di una situazione fisica non ottimale. La Tigre di La Salle ha descritto un ginocchio sofferente che ha richiesto ghiaccio immediato e un piano mirato di recupero. Nonostante la tensione, ha mostrato una progressiva confidenza crescente lavorando quotidianamente sulla preparazione: dopo lo sci, la fisioterapia è indispensabile per permettere la ginnastica, e la giornata prosegue con camminate e riattivazione muscolare.

Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti con il gruppo della Nazionale in Val di Fassa, dopo un periodo di incertezza.

L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina.

