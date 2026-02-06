Popolo per il Sud lancia il federalismo meridionale e dà la sveglia a Reggio

Il movimento Popolo per il Sud ha deciso di lanciare il federalismo nelle regioni meridionali. Stamattina, a Reggio Calabria, hanno dato un segnale forte: il Sud non può più aspettare. La proposta mira a cambiare le regole, dando più potere alle aree meridionali e puntando a una crescita che finora è rimasta troppoferma. I rappresentanti del movimento vogliono che si inizi subito a mettere in pratica questa svolta politica, ritenendo che sia la strada giusta per cambiare davvero.

Il federalismo non è appannaggio del Nord e nelle aree meridionali rappresenta invece la formula politica giusta per crescita, sviluppo e cambiamento principalmente culturale. Con questa idea Franco Recupero, ex segretario provinciale della Lega, lancia a Reggio Calabria l'associazione culturale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Popolo per il Sud Mario Draghi, la sveglia all’Europa e la via del ‘federalismo pragmatico’ per diventare una (vera) potenza: l’analisi del discorso Mario Draghi ha dato un colpo di sveglia all’Europa, invitando i Paesi a prendere in mano il proprio destino. Qualità della vita: il flop Reggio Calabria e la paura del Sud Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Popolo per il Sud Argomenti discussi: Sud protagonista, nasce il movimento politico Popolo per il Sud; Nigeria. La forza della fede di un popolo - Comunione e Liberazione; Il mondo di Marta Petrusewicz, storica dei tanti Sud; In quattromila sul confine bosniaco con la Serbia, in ostaggio degli scontri di potere. Escono dalla Lega e fondano a Reggio Calabria Popolo per il Sud, movimento politico che esalta il federalismo. Pronta la presentazioneNasce e parte da Reggio Calabria, per la Calabria e per il Sud d’Italia, ‘Popolo per il Sud’, il movimento politico culturale che promuove gli interessi del Meridione d’Italia, che ha come obiettivo ... strettoweb.com Sud Sudan: il figlio dello storico fondatore dell'Esercito di liberazione fonda un nuovo movimento armato (2)Nel suo intervento, Malang ha insistito sul fatto che il movimento non avrebbe preso di mira i civili, presentando il gruppo come ... agenzianova.com Marco Bellavere, artista padovano, lancia un appello per avviare una possibile raccolta fondi. L’obiettivo è coinvolgere il popolo del rocker di Zocca in un progetto con finalità di solidarietà Il progetto e le foto facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.