Il confronto tra Fico e Cirielli su sanità autonomia ambiente e legalità

Si è concluso con una stretta di mano e un reciproco “in bocca al lupo” il confronto tra Fico e Cirielli a Sky Tg24, un appuntamento decisivo a pochi giorni dal voto per la presidenza della Regione Campania. I due candidati si sono fronteggiati su temi chiave. Sanità, autonomia differenziata, legalità, fine vita, termovalorizzatore di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il confronto tra Fico e Cirielli su sanità, autonomia, ambiente e legalità

News recenti che potrebbero piacerti

Il primo confronto elettorale diretto fra i due principali candidati alla poltrona di presidente della Regione Campania, Edmondo Cirelli (centrodestra) e Roberto Fico (centrosinistra) arriva a cinque giorni dall'apertura dei seggi per le Elezioni regionali 2025: è qu - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Campania, dalle 10.30 su Sky TG24 il confronto fra Fico e Cirielli x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Elezioni Campania 2025, il confronto tv Fico-Cirielli: chi ha vinto - A SkyTg24 il confronto diretto tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico, candidati a guidare la Regione Campania. Riporta fanpage.it

Elezioni regionali Campania, su Sky TG24 il confronto fra Fico e Cirielli - In vista del voto del 23 e 24 novembre, i candidati delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra hanno dialogato secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i ... Si legge su tg24.sky.it

Campania: Iannone (FdI), 'Cirielli surclassa Fico nel confronto tv' - "E’ stata a tutti evidentemente la differente qualità politica di Cirielli rispetto a Fico. Come scrive lanuovasardegna.it