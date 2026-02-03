Cucina di strada e memoria collettiva | il maiale fritto a Scilla diventa simbolo di identità territoriale

A Melia di Scilla, un evento ha riunito appassionati e residenti per parlare delle frittole di maiale. Non si tratta solo di gustare un piatto, ma di sentire come la cucina di strada rappresenti un pezzo importante della memoria e dell’identità del territorio. La discussione ha acceso i riflettori sulla tradizione che si tramanda da generazioni, confermando il ruolo centrale di questa specialità nel cuore della comunità.

A Melia di Scilla, nel cuore dello Stretto di Messina, si è svolto un incontro che va oltre il semplice appuntamento gastronomico: un momento di riflessione culturale dedicato alle frittole di maiale, oggi riconosciute non solo come tradizione culinaria, ma come simbolo di identità territoriale. L'evento, organizzato dalla Delegazione Area dello Stretto "Costa Viola" di Consolato Cicciù, si è tenuto presso la Trattoria A' Luara il 2 febbraio 2026 ed ha riunito studiosi, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e appassionati di tradizioni locali. L'obiettivo era approfondire il ruolo delle frittole come patrimonio immateriale, capace di raccontare storie di resistenza, sostenibilità e comunità.

