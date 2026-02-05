Carnevale di Montemarano | il programma 2026

Dal 9 al 22 febbraio 2026, Montemarano si prepara a festeggiare uno dei Carnevali più autentici del sud Italia. La comunità si organizza da mesi, con sfilate di maschere, musica e balli che coinvolgono grandi e bambini. Le strade del paese si riempiranno di colori e allegria, pronti a rivivere una tradizione che da sempre unisce la gente del posto.

Il Carnevale di Montemarano inizia ufficialmente sabato 17 gennaio 2025 con l’evento “Sant’Antuono: Maschere e Suoni”.

Il Carnevale Baianese 2026 si terrà dall’8 al 17 febbraio.

Carnevale di Montemarano 2025

Il Carnevale di Montemarano, tradizione viva che sfida lo spopolamentoMontemarano è una comunità che resiste, che continua a riconoscersi e a raccontarsi attraverso uno dei riti più antichi e identitari del Mezzogiorno. Il Carnevale di Montemarano, in programma dal 13 a ... irpinianews.it

Maschere, riti e comunità: il Carnevale irpino ecco gli appuntamentiIn Irpinia il Carnevale non è solo festa: è un respiro antico che attraversa i vicoli e le piazze, un tempo sospeso in cui le maschere parlano e i riti si intrecciano con la memoria dei luoghi. A Mont ... irpinianews.it

