casse di espansione del senio serviva un monitoraggio

Il geologo Claudio Miccoli si schiera contro le casse di espansione del Senio, chiedendo un monitoraggio più attento. Miccoli, candidato sindaco di Faenza per Lega e Forza Italia, promette battaglia su questo fronte, sostenendo che servono controlli più rigorosi per garantire la sicurezza della zona.

Promette battaglia il geologo Claudio Miccoli, candidato sindaco di Faenza per Lega e Forza Italia nell’imminente tornata elettorale amministrativa. Ieri mattina al civico 8 di piazza della Libertà, in pieno centro città, all’interno della futura sede elettorale della coalizione che lo sosterrà, Miccoli ha tenuto la seconda conferenza stampa da candidato e, come aveva anticipato nel corso della prima conferenza di qualche settimana fa, ha voluto focalizzarsi sulla materia che per molti anni lo ha visto impegnato professionalmente: l’ assetto idrogeologico del territorio e le opere di difesa. Nel capitolo di ieri Miccoli ha ripercorso la storia delle casse di espansione sul Senio, con l’obiettivo di rendicontare circa le progettualità e le evidenze tecniche riguardo alle opere idrauliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le casse di espansione Senio di Tebano e Cuffiano sono in fase di intervento, con lavori già predisposti e in attesa di approvazione.

Le casse d’espansione sul Senio a Cuffiano e Tebano sono al centro di un dibattito dopo le recenti piene causate dal maltempo natalizio.

