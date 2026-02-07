Anche Ivano Chiesa scompare dai social | l'avvocato di Corona non è più disponibile su Instagram

Fabrizio Corona e il suo avvocato Ivano Chiesa spariscono dai social. Dopo la cancellazione dell’account di Corona, anche quello di Chiesa su Instagram non si trova più. La decisione ha sorpreso molti, che si chiedono se ci siano motivi specifici dietro questa scelta improvvisa.

Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa, risulta non disponibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Corona Chiesa

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Ivano Chiesa, l’avvocato e amico di Corona, dice che se il suo cliente finisce in galera per quello che ha detto, gli italiani lo sosterranno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ivano Chiesa, Curiosità: Chi E' L'Avvocato Di Fabrizio Corona!

Ultime notizie su Corona Chiesa

Argomenti discussi: Fabrizio Corona bannato dai social: A rischio la libertà di parola; Mediaset, Corona non molla. Dopo la scomparsa dai social torna su YouTube con il suo avvocato ospite di un podcast: Siete pronti?; Fabrizio Corona, rimossi i profili social: Censura non degna di un Paese democratico. Cosa sta succedendo; Chi è Elisa, la moglie dell’avvocato Ivano Chiesa: cosa si sa davvero (e cosa resta privato).

Anche Ivano Chiesa scompare dai social: l’avvocato di Corona non è più disponibile su InstagramDopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa, risulta non disponibile ... fanpage.it

Ivano Chiesa, il principe del foro brianzolo: chi è l’avvocato che difende Fabrizio CoronaIvano Chiesa è uno dei penalisti più noti d’Italia: da Monza ai casi più discussi, tra giustizia, media e la difesa di Corona. monza-news.it

"TUTTO CASA & ... CHIESA (IVANO)"!! x.com

Monza non è solo motori e bellezza. Da qui arriva una figura che ha segnato alcuni dei processi più discussi d’Italia. Un nome che divide e fa discutere ancora oggi. https://www.monza-news.it/news/310853406214/chi-e-ivano-chiesa-penalista-brianzolo-ch facebook