Ex Whirlpool sì al rilancio | Invitalia entra nel capitale

L’azienda Whirlpool riparte. Dopo settimane di incertezza, Invitalia entra nel capitale e dà il via a un rilancio. La partita tra azienda e istituzioni pubbliche si è conclusa con una vittoria condivisa, evitando che il sito di via Argine a Napoli chiudesse definitivamente. Ora si lavora per mettere in moto di nuovo la produzione e salvare i posti di lavoro.

Ha vinto ancora una volta il gioco di squadra tra azienda e istituzioni pubbliche, lo stesso che aveva evitato che la chiusura del sito di via Argine a Napoli, dopo l'addio degli americani, diventasse una pietra tombale sul futuro del sito e dei 300 lavoratori. Per l'ex Whirlpool si concretizza l'ingresso di Invitalia nel capitale del nuovo proprietario, Italian Green Factory che fa capo al Gruppo TeaTek di Felice Granisso, l'imprenditore napoletano artefice della riconversione, e di fatto riparte il processo di reindustrializzazione dell'area, uno dei dossier industriali più delicati e complessi del Sud.

