Il governo ha dato il via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool a Napoli. Invitalia entra nel capitale di Italian Green Factory con 30 milioni di euro, completando così l’investimento totale di circa 60 milioni. Ora si pensa a una nuova fase di reindustrializzazione, con l’obiettivo di creare posti di lavoro e sviluppare tecnologie nello stabilimento e nella zona circostante.

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool di Napoli. Con il perfezionamento dell’ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi 60 milioni di euro (30,9 milioni da Igf e 29 milioni da Invitalia), prende forma il progetto di reindustrializzazione dell’intera area e si apre una nuova fase di sviluppo occupazionale e tecnologico per lo stabilimento e per tutto il territorio di riferimento. Lo comunica una nota del ministero delle Imprese. “Un’altra vicenda industriale complessa si è trasformata in un’opportunità concreta di sviluppo, innovazione e rilancio produttivo per Napoli e per il Mezzogiorno”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mimit, via al rilancio dell’area ex Whirlpool a Napoli: entra Invitalia

Approfondimenti su Whirlpool Napoli

Magna Closures di Guasticce ha firmato un protocollo triennale con il Mimit, volto a sostenere lo sviluppo e il rilancio dello stabilimento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Whirlpool Napoli

Argomenti discussi: Ex Whirlpool: perfezionato ingresso Invitalia in Italian Green Factory, via al rilancio industriale dell’area; Bolkestein e ambulanti, incontro al Mimit per sbloccare le linee guida; Automotive, stanziati 1,6 miliardi per il rilancio e Stellantis aggiorna il Piano Italia; Pierburg: prosegue ricerca di acquirenti per i siti di Lanciano, Livorno e Torino.

Mimit, via al rilancio dell'area ex Whirlpool a Napoli, entra InvitaliaVia libera al rilancio dell'area ex Whirlpool di Napoli. ansa.it

Ex Whirlpool: Invitalia entra in Italian Green Factory per rilancio area NapoliUrso: Al via percorso che coinvolgera' oltre 300 lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Perfezionato l'ingresso di Invitalia ... ilsole24ore.com

Portovesme, rinnovata cig per 300 operai indotto 'ma nessun rilancio'. Fiom-Fsm-Uilm, 'urge incontro al Mimit su vertenze, in primis Alcoa' #ANSA x.com

ÈTv Marche. . Proroga ufficiale della cassa integrazione per il gruppo Fedrigoni, finalizzata alla completa ricollocazione dei lavoratori ex Giano di Fabriano. L'assessore Consoli: “Lavoriamo perché questa fase diventi un'opportunità di rilancio” facebook