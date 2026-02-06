Ex Whirlpool di Napoli via al rilancio | Invitalia entra in Italian Green Factory

L’area ex Whirlpool di Napoli riceve una nuova speranza di rilancio. Invitalia ha messo mano al capitale di Italian Green Factory, dando il via a un progetto di recupero e sviluppo. Ora si attende che l’intero piano prenda forma e porti occupazione nella zona.

Via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool di Napoli. Con il perfezionamento dell’ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory S.p.A. (Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi 60 milioni di euro (30,9 milioni da Igf e 29 milioni da Invitalia), prende forma il progetto di reindustrializzazione dell’intera area e si apre una nuova fase di sviluppo occupazionale e tecnologico per lo stabilimento e per tutto il territorio di riferimento. Bonus elettrodomestici il 18 novembre, spesa anche a rate: cosa si può comprare? I seimila prodotti acquistabili: la guida «Un'altra vicenda industriale complessa si è trasformata in un’opportunità concreta di sviluppo, innovazione e rilancio produttivo per Napoli e per il Mezzogiorno», ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Invitalia ha ufficialmente preso il controllo di Italian Green Factory, la società del gruppo Tea Tek che si occupa di rilanciare lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli.

L’area ex Whirlpool di Napoli riceve una svolta.

