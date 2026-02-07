Ex Roma missione riuscita L’Accademia musicale festeggia i 900 iscritti

L’Accademia Musicale di Pontedera ha raggiunto i 900 iscritti in soli quattro anni. Il presidente Andrea Carli dice che non si aspettava questa crescita così rapida, anche perché appena qualche anno fa erano la metà. La scuola festeggia un traguardo importante, simbolo di un successo che sorprende anche gli stessi organizzatori.

"Siamo arrivati a 900 iscritti senza accorgercene, soltanto quattro anni fa eravamo la metà". Il presidente dell’Accademia Musicale Pontedera, Andrea Carli, commenta così quella che è a tutti gli effetti una scommessa vinta. Unire più realtà culturali di Pontedera in un’unica sede e far nascere un polo della musica e del teatro nel cuore del centro città, luogo simbolo del teatro e del cinema per decenni, con l’obiettivo di farlo rinascere per dare nuovo impulso ad un grande contenitore che ora è diventato uno dei principali centri di formazione musicale del Terzo settore in Toscana. L’Accademia Musicale Pontedera ha unito quattro diverse realtà: l’Accademia della Chitarra, l’Accademia Musicale Toscana, l’Accademia della Batteria e la Bohemians Musical Academy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ronda Ghibellina si prepara a coinvolgere oltre 900 iscritti, a meno di un mese dal suo inizio ad Arezzo, il 19 dicembre 2025.

Ex Roma, missione riuscita. L'Accademia musicale festeggia i 900 iscrittiLa riqualificazione dell'ex teatro e cinema ha ridato vita a uno spazio importante In quattro anni la crescita è stata sorprendente, sotto tanti aspetti.

