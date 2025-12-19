Ronda Ghibellina si prepara a coinvolgere oltre 900 iscritti, a meno di un mese dal suo inizio ad Arezzo, il 19 dicembre 2025. Un evento atteso che promette di accendere le passioni e rafforzare i legami della comunità ghibellina, portando con sé tradizioni, emozioni e un senso di appartenenza che si farà sentire nel cuore della città.

© Lanazione.it - Ronda Ghibellina, oltre 900 iscritti a un mese dal via

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Per il popolo ghibellino Natale quest’anno arriva con un mese esatto di ritardo. Sarà proprio il 25, di gennaio, l’appuntamento con l’evento trail running inventato dal compianto Renato Menci e che nel 2026 giunge alla sedicesima edizione, o per meglio dire alla decimo sesta, come avrebbe sicuramente detto lui. Sulla piattaforma online Endu sono aperte le iscrizioni che stanno facendo registrare un trend notevolmente positivo: complessivamente più di 900, fra runner e marciatori, hanno già confermato la loro presenza, un numero che in proiezione fa sentire profumo di record assoluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

