Biniam Girmay conquista la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026 al debutto con la nuova squadra, la NSN. Il ciclista eritreo, passato dalla Intermarché – Wanty, ha preso subito il comando, lasciando gli avversari alle spalle. Buone notizie anche per gli italiani Lonardi e Pellizzari, che hanno attaccato e tenuto il passo nel gruppetto di testa.

Nuova squadra e vittoria alla prima per Biniam Girmay. Il ciclista eritreo, passato dalla Intermarché – Wanty alla NSN, debutta subito con un successo nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Girmay ha battuto allo sprint il belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe) e un ottimo Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Da segnalare anche l’azione nel finale di Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), che per poco non beffa tutti i velocisti, venendo ripreso a pochi chilometri dal traguardo. La fuga di giornata vede protagonisti lo spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), il polacco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) e il britannico Adam Lewis (APS Pro Cycling). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volta Comunitat Valenciana 2026, Girmay fa sua la prima tappa. Bene Lonardi, Pellizzari attacca

Approfondimenti su Volta Comunitat Valenciana 2026

La Clàssica Comunitat Valenciana 2026 si è conclusa con una vittoria di Dylan Groenewegen nella volata finale, mentre Luca Lonardi ha concluso al quinto posto.

La stagione del ciclismo internazionale si apre ufficialmente con la Volta a Comunitat Valenciana, che si corre dal 4 all’8 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Volta Comunitat Valenciana 2026

Argomenti discussi: Volta Comunitat Valenciana 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); DOMANI SCATTA LA VOLTA VALENCIANA: EVENEPOEL SFIDA ALMEIDA, MA CI SONO ANCHE PELLIZZARI E TIBERI; Volta Comunitat Valenciana 2026: gran sfida con Joao Almeida contro Remco Evenepoel. Presenti Tiberi e Pellizzari; Volta Comunitat Valenciana: le cinque tappe, i favoriti e dove vedere la corsa in tv.

Volta Comunitat Valenciana 2026, Girmay fa sua la prima tappa. Bene Lonardi, Pellizzari attaccaNuova squadra e vittoria alla prima per Biniam Girmay. Il ciclista eritreo, passato dalla Intermarché - Wanty alla NSN, debutta subito con un successo ... oasport.it

VOLTA VALENCIANA. DEBUTTO VINCENTE DI GIRMAY, LONARDI 3°Sulla stretta salita verso la cima del Puerto Los Madreoños dove era posto il GPM di giornata (vinto a Van der Tuuk), Lewis ha perso contatto dai compagni d’avventura e poco dopo è stato recuperato da ... tuttobiciweb.it

Ecco la startlist definitiva della Volta Comunitat Valenciana. Sono moltissimi i nomi di spicco, sia tra gli italiani che tra gli stranieri. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Volta Comunitat Valenciana 2026 x.com