Evasione dal reparto di psichiatria detenuto scappa dal Santa Chiara Rintracciato e riportato in struttura

Un detenuto è riuscito a scappare giovedì sera dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Santa Chiara a Pisa. Era sotto sorveglianza, ma è riuscito a uscire e a dileguarsi. La polizia lo ha ritrovato poco dopo e lo ha riportato in struttura. Ora si indaga su come sia potuto succedere.

Pisa, 7 febbraio 2026 – Un detenuto è evaso nella serata di giovedì dal reparto di Psichiatria dell' ospedale Santa Chiara, dove si trovava ricoverato e piantonato. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato successivamente rintracciato e riportato in struttura. Aggredisce i sanitari, sbatte la testa di un'operatrice contro il muro e sequestra il personale. Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatrica A rendere noto l'episodio è stato Gennarino De Fazio, segretario generale dell'Uilpa Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riferito, al momento dell'evasione il detenuto si trovava nel giardino della struttura insieme ad altri ricoverati e sotto la sorveglianza del personale di polizia penitenziaria.

