Prato | fugge dal reparto di psichiatria il 20enne accusato di violenza su 7 donne Ritrovato dopo 10 ore

Ripreso dopo 10 ore, il 20enne marocchino accusato di violenza su sette donne, a Prato, fuggito dal reparto di psichiatria dell'ospedale Santo Stefano. L'hanno ritrovato, come detto, solo dopo dieci ore, ieri 8 dicembre 2025, mentre passeggiava per le vie del centro cittadino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: fugge dal reparto di psichiatria il 20enne accusato di violenza su 7 donne. Ritrovato dopo 10 ore

