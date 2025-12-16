evasione dal carcere di opera indagato detenuto varesino

Un detenuto varesino è stato iscritto nel registro degli indagati per l'evasione dal carcere di Opera avvenuta il 7 dicembre. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su Simone Borella, 25 anni di Cuasso al Monte, che condivideva la cella con Toma Taulant, ancora ricercato dopo la fuga.

C’è un indagato per l’evasione dal carcere di Opera, avvenuta lo scorso 7 dicembre. La Procura di Milano ha infatti iscritto nel registro degli indagati Simone Borella, 25 anni, originario di Cuasso al Monte, compagno di cella di Toma Taulant, il 41enne albanese tuttora ricercato dopo la rocambolesca fuga dal penitenziario milanese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Borella avrebbe avuto un ruolo attivo nel favorire l’evasione. Sarebbe stato lui a scardinare la rete di protezione della cella in cui entrambi erano detenuti e a realizzare una rudimentale corda artigianale, utilizzando lenzuola annodate tra loro e rinforzate con filo di nylon. Ilgiorno.it

