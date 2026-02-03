Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Salerno dopo aver ucciso un panettiere di 61 anni con diverse coltellate. L’aggressore si era barricato all’interno del negozio, costringendo le forze dell’ordine a sfondare la porta di vetro per fermarlo. La vicenda si è consumata nel cuore della città, lasciando sgomento tra i residenti.

Un uomo di 61 anni, di nome Gaetano Russo, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera, intorno a mezzanotte, all'interno del suo esercizio commerciale a Sarno, in provincia di Salerno. Sembra che l'omicidio sia avvenuto nel corso di una rapina. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un 33enne con precedenti di polizia., Secondo le prime ricostruzioni, il presunto rapinatore, armato di coltello, avrebbe fatto irruzione intorno alla mezzanotte nel negozio. Russo, commerciante conosciuto e stimato in città, stava facendo le ultime pulizie prima di tornare a casa: era solo nel locale e gli altri esercizi commerciali avevano già chiuso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 33 anni

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a coltellate a Salerno.

Un uomo di 55 anni è stato ucciso con coltellate ieri sera davanti al bar Bellavista a Sarezzo, in provincia di Brescia.

