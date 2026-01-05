Il Comune di Gambettola desidera ringraziare i due dipendenti storici, recentemente andati in pensione nel 2025, per il loro impegno e dedizione nel corso degli anni. Durante il tradizionale incontro di saluto con la giunta comunale, l’amministrazione ha riconosciuto il valore del loro contributo alla comunità, rivolgendo a loro i migliori auguri per il nuovo percorso di vita.

Durante il tradizionale incontro di saluto e augurio della giunta comunale con i dipendenti in servizio, l'amministrazione di Gambettola ha voluto dedicare, come da tradizione, un momento speciale a chi, dopo anni di lavoro, ha concluso il proprio percorso professionale al servizio della comunità.

© Cesenatoday.it - Il saluto del Comune di Gambettola ai due storici dipendenti dell'ente andati in pensione nel 2025

