Fondazione Centenario Zaccheo ufficialmente nominato presidente dai soci fondatori

Vincenzo Zaccheo diventa ufficialmente il nuovo presidente della Fondazione Latina 2032. È stato scelto dai soci fondatori per portare avanti il progetto di preparare la città di Latina al suo centenario. Zaccheo prende il posto alla guida della fondazione, con l’obiettivo di coordinare le iniziative e i lavori necessari per festeggiare il traguardo storico.

Vincenzo Zaccheo è ufficialmente il presidente della Fondazione Latina 2032, che guiderà il capoluogo pontino verso il suo centenario. Indicato nel dicembre scorso come presidente da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri l'ex sindaco è stato ufficialmente nominato dal collegio.

Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco, è stato nominato presidente della Fondazione Latina 2032, un incarico affidato dal Ministero della Cultura.

Fondazione Latina 2032, il progetto di Zaccheo per il Centenario

Fondazione Centenario, Zaccheo ufficialmente nominato presidente dai soci fondatori

fondazione centenario zaccheo ufficialmenteZaccheo presidente, la Fondazione entra nel vivoLa ratifica della nomina nell'assemblea dei soci fondatori. Ora la partita del Cda. Celentano: è tutto pronto per partireMarianna Vicinanza ... latinaoggi.eu

