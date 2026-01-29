Fondazione Centenario Zaccheo ufficialmente nominato presidente dai soci fondatori
Vincenzo Zaccheo diventa ufficialmente il nuovo presidente della Fondazione Latina 2032. È stato scelto dai soci fondatori per portare avanti il progetto di preparare la città di Latina al suo centenario. Zaccheo prende il posto alla guida della fondazione, con l’obiettivo di coordinare le iniziative e i lavori necessari per festeggiare il traguardo storico.
Vincenzo Zaccheo è ufficialmente il presidente della Fondazione Latina 2032, che guiderà il capoluogo pontino verso il suo centenario. Indicato nel dicembre scorso come presidente da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri l’ex sindaco è stato ufficialmente nominato dal collegio.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Vincenzo Zaccheo
Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente
Vincenzo Zaccheo, ex sindaco, è stato nominato presidente della Fondazione Latina 2032, un incarico affidato dal Ministero della Cultura.
Fondazione Latina 2032, il progetto di Zaccheo per il Centenario
Ultime notizie su Vincenzo Zaccheo
Argomenti discussi: Nasce la nuova commissione Affari istituzionali e Centenario: Bruni eletto presidente; Fondazione 2032, primi nomi per il Cda.
Fondazione Centenario, Zaccheo ufficialmente nominato presidente dai soci fondatoriVincenzo Zaccheo è ufficialmente il presidente della Fondazione Latina 2032, che guiderà il capoluogo pontino verso il suo centenario. Indicato nel dicembre scorso come presidente da parte del ministr ... latinatoday.it
Zaccheo presidente, la Fondazione entra nel vivoLa ratifica della nomina nell'assemblea dei soci fondatori. Ora la partita del Cda. Celentano: è tutto pronto per partireMarianna Vicinanza ... latinaoggi.eu
100 ANNI DARIO FO: Dove ci incontriamo per il Centenario Nel percorso delle celebrazioni per i 100 anni di Dario Fo, la Fondazione Fo Rame promuove eventi in tutta Italia e all’estero: almeno uno in 100 stati del mondo, ai quali si aggiungono numerosi ap - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.