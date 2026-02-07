Heremans ha sorpreso nella quarta tappa dell’Etoile de Bessèges, una frazione lunga 154,8 km da Saint-Christol-lez-Alès a Vau. Il ciclista ha battuto la concorrenza in una volata finale, lasciando gli avversari senza risposte. Quarto è arrivato Moschetti, che aveva provato a reagire ma si è dovuto accontentare del piazzamento. La corsa si è fatta più emozionante con questa tappa, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica generale.

Un pomeriggio intenso all’Etoile De Bessèges 2026 ha regalato una frazione decisiva: lungo 154,8 km, con partenza da Saint-Christol-lez-Alès e arrivo a Vauvert, il drammatico finale in volata ha premiano Joppe Heremans (Van Rysel Roubaix). La vittoria è arrivata grazie a una gestione mirata delle traiettorie e a una chiusura impeccabile nel tratto conclusivo, che ha espresso una dinamica di gara molto combattuta. Nel tratto decisivo, il gruppo ha riassorbito i due fuggitivi Valentin Retailleau (Total Energies) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur) nell’ultimo chilometro. Heremans ha sfoderato un’azione studiata per guadagnare margine, controllando le linee di volo e chiudendo al massimo le traiettorie per difendere la propria posizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Etoile de Bessèges: Heremans sorprende nella quarta tappa, quarto Moschetti

Approfondimenti su Etoile de Bessèges 2026

