Etoile de Bessèges | Heremans sorprende nella quarta tappa quarto Moschetti
Heremans ha sorpreso nella quarta tappa dell’Etoile de Bessèges, una frazione lunga 154,8 km da Saint-Christol-lez-Alès a Vau. Il ciclista ha battuto la concorrenza in una volata finale, lasciando gli avversari senza risposte. Quarto è arrivato Moschetti, che aveva provato a reagire ma si è dovuto accontentare del piazzamento. La corsa si è fatta più emozionante con questa tappa, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica generale.
Un pomeriggio intenso all’Etoile De Bessèges 2026 ha regalato una frazione decisiva: lungo 154,8 km, con partenza da Saint-Christol-lez-Alès e arrivo a Vauvert, il drammatico finale in volata ha premiano Joppe Heremans (Van Rysel Roubaix). La vittoria è arrivata grazie a una gestione mirata delle traiettorie e a una chiusura impeccabile nel tratto conclusivo, che ha espresso una dinamica di gara molto combattuta. Nel tratto decisivo, il gruppo ha riassorbito i due fuggitivi Valentin Retailleau (Total Energies) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur) nell’ultimo chilometro. Heremans ha sfoderato un’azione studiata per guadagnare margine, controllando le linee di volo e chiudendo al massimo le traiettorie per difendere la propria posizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Etoile de Bessèges 2026
Kockelmann trionfa nella seconda tappa dell'Etoile de Bessèges, Moschetti chiude sul podio
Mathieu Kockelmann ha vinto la seconda tappa dell'Etoile de Bessèges a Domessargues.
Etoile de Bessèges 2026, Kockelmann vince la seconda tappa. Moschetti terzo
Mathieu Kockelmann vince la seconda tappa della Etoile de Bessèges.
Ultime notizie su Etoile de Bessèges 2026
Argomenti discussi: ETOILE DE BESSÈGES, CRABBE BRUCIA KUBIS SULLO STRAPPO DI BELLEGARDE E FA SUA LA PRIMA TAPPA; Etoile de Bessegès 2026, prima tappa: Tom Crabbe sorprende tutti.
Etoile de Bessèges: altra sorpresa nella quarta tappa. Vince Heremans, quarto MoschettiIl belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al ... oasport.it
Etoile de Bessèges 2026, continuano le sorprese: Joppe Heremans si impone davanti a Lapeira, Kubis e Moschetti© LNC / Xavier PereyronJoppe Heremans conquista la quarta tappa della Etoile de Bessèges ... msn.com
Le immagini del finale della terza tappa della Etoile de Bessèges #EDB2026 facebook
VIDEO: Ultimi 3 Chilometri Tappa 2 Etoile de Bessèges 2026 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.