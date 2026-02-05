Mathieu Kockelmann vince la seconda tappa della Etoile de Bessèges. Il lussemburghese della Lotto Intermarché batte allo sprint Dylan Groenewegen e Matteo Moschetti sul traguardo di Domessargues. È il secondo successo in carriera per il velocista, che si impone dopo una volata combattuta.

Il lussemburghese Mathieu Kockelmann trionfa nella seconda tappa della Etoile de Bessèges. Il velocista della Lotto Intermanché conquista il suo secondo successo della carriera, battendo allo sprint sul traguardo di Domessargues l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5). La fuga di giornata vede protagonisti i francesi Samuel Leroux, Axel Bouquet e Mael Guegan, oltre allo svizzero Arnaud Tendon. I quattro fuggitivi passano con comodità i vari GPM di giornata, ma il gruppo controlla sempre a distanza di sicurezza. Sotto l’azione della Decathlon CMA CGM Team, il gruppo si avvicina sempre di più, ma i fuggitivi tentano di resistere e hanno ancora venti secondi di vantaggio a otto chilometri dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Etoile de Bessèges 2026, Kockelmann vince la seconda tappa. Moschetti terzo

Questa mattina si è aperta l'Etoile de Bessèges 2026 con una sorpresa.

Questa mattina gli organizzatori hanno svelato il percorso dell'Etoile de Bessèges 2026, con tutte le tappe e i dettagli principali.

Presentazione Percorso e Favoriti Etoile de Bessèges 2026; Etoile de Bessèges 2026, la guida; Etoile de Bessèges 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Corsa incerta fino all'ultima tappa; Etoile de Bessegès 2026, prima tappa: Tom Crabbe sorprende tutti.

