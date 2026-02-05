Kockelmann trionfa nella seconda tappa dell' Etoile de Bessèges Moschetti chiude sul podio

Mathieu Kockelmann ha vinto la seconda tappa dell'Etoile de Bessèges a Domessargues. Lo sprint finale ha visto il corridore lussemburghese battere la concorrenza, conquistando così la seconda vittoria in questa corsa. Moschetti si è piazzato sul podio, confermando la buona forma mostrata nelle ultime tappe. La gara è stata movimentata fino all'ultimo tratto, con i velocisti pronti a scattare negli ultimi metri.

Alla seconda tappa dell'Etoile de Bessèges il lussemburghese Mathieu Kockelmann ha trionfato nello sprint a Domessargues, conquistando la seconda vittoria della sua carriera. La giornata è stata caratterizzata dalla fuga di Samuel Leroux, Axel Bouquet e Mael Guegan, affiancati dallo svizzero Arnaud Tendon. I quattro hanno attraversato con comodità i GPM previsti, mantenendo un margine di sicurezza rispetto al gruppo. Sotto l'azione della Decathlon CMA CGM Team, il gruppo ha progressivamente ridotto le distanze, ma i fuggitivi hanno continuato a lasciare una finestra di circa venti secondi ai -8 chilometri dall'arrivo.

