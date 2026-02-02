Lorenzo Lucca delusione alla ‘prima’ col Nottingham Forest | pareggio in casa e zero minuti in campo

Lorenzo Lucca fa il suo debutto con il Nottingham Forest, ma l’esordio non è come sperava. In casa, la squadra pareggia, e lui non scende in campo. L’attaccante italiano, arrivato con grandi aspettative dopo aver lasciato il Napoli, non è ancora riuscito a trovare spazio in campo e la sua prima partita si conclude senza minuti di gioco. La sua avventura in Premier League inizia con qualche delusione, mentre il club si aspetta di vederlo presto protagonista.

L’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli è ormai ufficialmente alle spalle. Dopo l’addio al club partenopeo, l’attaccante italiano ha iniziato il suo nuovo percorso in Premier League, approdando al Nottingham Forest con grandi aspettative e un’operazione che, in caso di riscatto, potrebbe arrivare a sfiorare i 35 milioni di euro. Poco fa, Lucca ha vissuto la sua prima giornata ufficiale da calciatore del Nottingham Forest, ma l’esordio tanto atteso si è trasformato in una cocente delusione. Nonostante l’attesa dei tifosi e l’hype creatosi attorno al suo arrivo, l’allenatore ha scelto di non concedergli nemmeno un minuto nel match contro il Crystal Palace, lasciandolo per tutta la gara in panchina.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca potrebbe presto lasciare il Pisa per approdare a un nuovo club.

L'incontro tra Nottingham Forest ed Everton, valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolgerà martedì alle 20:30.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lorenzo Lucca - Welcome to Nottingham Forest | 2026

Ultime notizie su Lorenzo Lucca

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, Lucca e Lang via prima della Juventus: si chiude per Giovane e Maldini; Lucca si divora l'1-2, la reazione di Conte. Di Lorenzo è incredulo; Lucca al Nottingham, l'Udinese chiarisce: Raggiunto accordo con il Napoli da prestito a cessione definitiva; Lucca in Inghilterra snobba le domande sul Napoli, che delusione per noi tifosi.

Napoli, intrigo Lucca: la Juve guarda altrove, occhio alla Roma | CMLorenzo Lucca può lasciare il Napoli in questa finestra del mercato invernale: la situazione relativa al futuro dell'attaccante ... calciomercato.it

Lucca si divora l'1-2, la reazione di Conte. Di Lorenzo è increduloIl Napoli non va oltre l'1-1 contro il Copenaghen nel match valevole per la Champions League. Grande delusione per i tifosi azzurri che hanno accarezzato a lungo il sogno di portare a casa tre punti c ... msn.com

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Dopo il trasferimento dal Napoli, l’attaccante ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni del club per la presentazione ufficiale, esprimendo tutta la sua gioia e l’emozione di affronta - facebook.com facebook

UFFICIALE Lorenzo Lucca dal Napoli al Nottingham Forest x.com