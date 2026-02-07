Enna | Serra indoor di marijuana smascherata due giovani indagati per spaccio e coltivazione illegale

La polizia di Enna ha scoperto una serra indoor di marijuana. Due giovani sono stati indagati per spaccio e coltivazione illegale. Gli agenti hanno sequestrato le piante e stanno approfondendo il caso.

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due giovani presso la Procura della di Enna, a conclusione di un’indagine mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia alla fine di gennaio, ha portato alla scoperta di una serra indoor adibita alla coltivazione di marijuana in una zona periferica tra i comuni di Nicosia e Nissoria, svelando un’attività illecita che riforniva una rete di consumatori, soprattutto giovani, nel territorio nicosiano. L’episodio, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine alla diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio siciliano, mette in luce le dinamiche del piccolo spaccio e le modalità sempre più sofisticate utilizzate per eludere i controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Monreale, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo la scoperta di oltre cento piante di marijuana in una serra indoor all'interno della sua villa.

Nel processo di primo grado a Novoli, Antonio Ezio Vitale e suo figlio Daniele sono stati condannati a 14 anni ciascuno, per un totale di 28 anni di reclusione.

