Dalla serra di marijuana al market incendiato | inflitte due condanne per 28 anni

Nel processo di primo grado a Novoli, Antonio Ezio Vitale e suo figlio Daniele sono stati condannati a 14 anni ciascuno, per un totale di 28 anni di reclusione. La vicenda riguarda un’attività di coltivazione illegale di marijuana e un incendio doloso presso un market. La sentenza evidenzia la gravità delle accuse e la severità delle pene inflitte.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.