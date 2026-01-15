Dalla serra di marijuana al market incendiato | inflitte due condanne per 28 anni

🔊 Ascolta la notizia

Nel processo di primo grado a Novoli, Antonio Ezio Vitale e suo figlio Daniele sono stati condannati a 14 anni ciascuno, per un totale di 28 anni di reclusione. La vicenda riguarda un’attività di coltivazione illegale di marijuana e un incendio doloso presso un market. La sentenza evidenzia la gravità delle accuse e la severità delle pene inflitte.

NOVOLI - Si è chiuso con una condanna a 14 anni di reclusione a testa il processo di primo grado per Antonio Ezio Vitale, di 66 anni, e il figlio Daniele, di 41, entrambi residenti a Novoli.La sentenza, emessa ieri dal Tribunale di Lecce, composto dal presidente Fabrizio Malagnino, dalla giudice. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

