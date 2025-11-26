Martina Franca accusa | detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana arrestato 19enne e denunciati due minori Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 19 anni e denunciato in stato di libertà due minori di 16 e 14 anni perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Il personale del Commissariato di Martina Franca. nel corso di mirati servizi volti al contrasto ed alla prevenzione di attività di spaccio nel centro storico, al calar della sera, nei pressi di una zona isolata della Villa Comunale, ha notato tre giovanissimi confabulare con un noto pregiudicato del posto abitualmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca, accusa: detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, arrestato 19enne e denunciati due minori Polizia

News recenti che potrebbero piacerti

L’incidente tra Martina Franca e Massafra in un tratto buio della SP 581. La passeggera ricoverata, illeso il conducente. Strada chiusa per i soccorsi e la rimozione degli animali - facebook.com Vai su Facebook

Martina Franca, spaccio di marijuana e hashish in pieno centro: arrestato un 19enne, denunciati un 14enne e un 15enne - Il ragazzo maggiorenne è agli arresti domiciliari, i due minori invece sono stati denunciati in stato di libertà ed affidati poi ai rispettivi genitori ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Martina Franca: arrestato un 19enne e denunciati due minori per spaccio di stupefacenti - A Martina Franca la Polizia di Stato arresta un 19enne e denuncia due minorenni dopo aver sequestrato hashish, marijuana e soldi, interrompendo un presunto traffico di droga. Come scrive trmtv.it