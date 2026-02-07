Enna città riciclona | premiata la strategia che riduce i rifiuti e alleggerisce le tasche dei cittadini

Enna vince il premio per la sua strategia di gestione dei rifiuti. La città si distingue in Sicilia per aver ridotto i rifiuti e risparmiato sui costi. La cerimonia si è svolta a Palermo, dove i rappresentanti comunali hanno ritirato il riconoscimento. La strategia di Enna mostra come piccoli passi possano portare a risultati concreti e benefici per tutti.

Enna si distingue tra le città virtuose della Sicilia nella gestione dei rifiuti, conquistando un riconoscimento prestigioso a Palermo durante la cerimonia regionale dei Comuni Ricicloni, promossa da Legambiente Sicilia. La città, insieme a Ragusa, è stata premiata per un approccio strategico che non si limita a raggiungere buone percentuali di raccolta differenziata, ma che ha determinato una significativa riduzione del secco residuo, la frazione di rifiuti più costosa da smaltire. Un risultato che si riflette positivamente sulle tasche dei cittadini e delle imprese, grazie a una tariffa sui rifiuti tra le più basse dell'isola, inferiore alla media nazionale.

