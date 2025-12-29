Aliquote Imu al massimo l' opposizione | Scelta che si ripercuoterà sulle tasche dei cittadini
Il consiglio comunale di Capua ha approvato le aliquote Imu per il 2026, confermando la scelta di mantenere la misura massima. L’opposizione ha commentato questa decisione come un possibile aumento delle imposte che potrebbe pesare sulle tasche dei cittadini. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche fiscali locali, con un’attenzione particolare alle implicazioni economiche per le famiglie e le attività del territorio.
Nella seduta del consiglio comunale del giorno 29 dicembre il parlamentino capuano ha votato l’approvazione delle aliquote Imu, che anche per i nuovi pagamenti da versare per il 2026 prevedono la misura massima.Durissimo il giudizio dei consiglieri comunali di minoranza Massimo Antropoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Terni, Roberto Pastura: “Aliquote al massimo e raccolta firme. Agevolazioni per Under 35 e taglio dell’Imu sui locali sfitti le proposte”
Leggi anche: Imu 2025, guida al saldo: la novità delle aliquote, tra pochi sconti e tante trappole
Grottaferrata, IMU e IRPEF restano al massimo: l’opposizione accusa l’amministrazione di frenare sviluppo e sostegno alle famiglie; Grottaferrata, Opposizione boccia il Bilancio; Narni, si profila un aumento dell’imposizione fiscale: dal suolo pubblico alle pubblicità, insegne comprese; Addio contributo Ep, arriva la stangata sull’Imu.
Imu, aliquote al massimo. Stangata su case e negozi: "Basta con gli aumenti" - I consiglieri Paolo Venturini e Luisa Bini: "Un altro salasso dopo i passi carrabili". lanazione.it
Bitonto, IMU 2026 confermata: aliquote e detrazioni approvate in Consiglio (12 sì, 5 no) - Il Consiglio comunale ha approvato l’atto “Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni 2026” con 12 voti favorevoli e 5 contrari. dabitonto.com
Rende, disco verde da parte dell’opposizione alle aliquote Imu: «Scelta di responsabilità» - I consiglieri di minoranza critici però su pianificazione urbanistica e gestione del traffico: «L’amministrazione sta seguendo una rotta sbagliata» ... cosenzachannel.it
Oggi ultimo Consiglio comunale dell’anno. Ma soprattutto l’ultimo Consiglio di questa maggioranza in cui si votano DUP e Bilancio di previsione e si traccia una linea su come è andata. Un bilancio in cui le aliquote IMU e IRPEF rimangono al massimo. In aula - facebook.com facebook
Spino d'Adda, Bilancio di previsione 2026-2028, la minoranza denuncia tasse alle stelle e stipendio del sindaco a 4 mila euro/mese Secondo il gruppo di opposizione "Spina Futura" aliquote al massimo, debiti in aumento x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.