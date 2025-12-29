Aliquote Imu al massimo l' opposizione | Scelta che si ripercuoterà sulle tasche dei cittadini

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Capua ha approvato le aliquote Imu per il 2026, confermando la scelta di mantenere la misura massima. L’opposizione ha commentato questa decisione come un possibile aumento delle imposte che potrebbe pesare sulle tasche dei cittadini. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche fiscali locali, con un’attenzione particolare alle implicazioni economiche per le famiglie e le attività del territorio.

Nella seduta del consiglio comunale del giorno 29 dicembre il parlamentino capuano ha votato l’approvazione delle aliquote Imu, che anche per i nuovi pagamenti da versare per il 2026 prevedono la misura massima.Durissimo il giudizio dei consiglieri comunali di minoranza Massimo Antropoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

