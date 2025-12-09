Emergenza rifiuti a Taranto | 10 consiglieri comunali chiedono l’intervento del Prefetto La città è allo sbando la salute dei cittadini è a rischio

L'emergenza rifiuti a Taranto ha raggiunto livelli critici, con i quartieri periferici sommersi da cumuli di spazzatura e condizioni igienico-sanitarie deteriorate. Di fronte a questa grave situazione, dieci consiglieri comunali hanno chiesto l'intervento del Prefetto, evidenziando il rischio per la salute dei cittadini e la crisi che investe la città.

Tarantini Time Quotidiano La situazione igienico-sanitaria di Taranto ha superato ogni limite. I quartieri periferici – Tamburi, Paolo VI e Salinella – sono soffocati da cumuli di rifiuti non raccolti, in un quadro che non ha precedenti negli ultimi anni. Scene di degrado che ledono la dignità dei cittadini e mettono a rischio la salute pubblica. Di fronte a questo disastro urbano e all’inerzia totale dell’amministrazione comunale, 10 consiglieri comunali hanno trasmesso una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto dott.ssa Paola Dessì, chiedendo un suo intervento immediato, anche attraverso misure emergenziali se necessario, per ristabilire condizioni minime di vivibilità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Emergenza rifiuti a Taranto: 10 consiglieri comunali chiedono l’intervento del Prefetto. “La città è allo sbando, la salute dei cittadini è a rischio”

