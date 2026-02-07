Endrick in gol al Lione Ancelotti lo schiererà titolare con il Brasile?

Endrick ha segnato al Lione e ora si aspetta di vedere se Ancelotti lo farà partire titolare con il Brasile. Il giovane talento brasiliano sta trovando più spazio all’Olympique Lyonnais, dimostrando di avere le qualità per fare la differenza. La sua esperienza in Francia ha portato più fiducia e sicurezza, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui in vista delle prossime sfide.

La recente esperienza di Endrick all’Olympique Lyonnais ha restituito dinamismo al percorso del giovane talento brasiliano, offrendo continuità e incisività che mancavano in precedenza. L’esordio stagionale in Ligue 1 ha evidenziato progressi concreti e una crescita tattica che accende l’interesse del panorama internazionale, con il Real Madrid che osserva da vicino l’evoluzione del proprio giocatore in prestito. Il periodo in Francia ha permesso a Endrick di ritrovare lucidità e prestazioni costanti, elementi chiave per valorizzare il proprio potenziale offensivo. la crescita tecnica e la maturazione fisica sono state evidenziate da diverse uscite positive, che hanno riattivato i riflettori sul talento brasiliano e sulle sue possibilità di incidere anche in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Endrick in gol al Lione, Ancelotti lo schiererà titolare con il Brasile? Approfondimenti su Endrick Lione Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia Endrick ha messo in mostra le sue qualità al Lione, attirando l’attenzione di tutto il mondo del calcio. Endrick brilla subito con il Lione: esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid. Cos’è successo – FOTO Endrick ha debuttato con il Lione, scendendo in campo da titolare e segnando il suo primo gol con la maglia del club francese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Endrick hoy lyon #hoy #futbol #topgoles #mejoresjugadores #jugadores #endrick #lyon #gol Ultime notizie su Endrick Lione Argomenti discussi: Endrick incontenibile a Lione: arriva il quinto gol in cinque partite; È ancora Endrick show: 5 gol in 5 partite. E il Lione continua a volare; Endrick trascina il Lione: sesto gol in cinque partite e quarti di finale centrati; Endrick ancora decisivo con il Lione: il talento del Real Madrid illumina, i numeri da quando è in Francia. Endrick super: 5 gol in 5 partite col Lione. Fonseca ride, è ai quarti di Coupe de FranceEndrick salva Paulo Fonseca e porta il Lione ai quarti di finale di Coupe de France. Contro il modesto Laval, penultimo in Ligue 2, l'OL impiega. tuttomercatoweb.com Lione, Endrick show in Francia: l’ex del Real Madrid sconvolge anche i piani Mondiali di AncelottiEndrick non si ferma più e continua a illuminare con il Lione, mandando dei messaggi anche ad Ancelotti: il legame con il ct del Brasile e cosa succede in vista del Mondiale ... sport.virgilio.it Il #Lione dà nuova linfa a #Endrick #Ancelotti pronto a puntare su di lui per il #Brasile x.com Ci sono Club, anche grandi, in cui emergere (l’Arsenal è uno di questi), e Club in cui è meglio andare quando già si è stelle, pena il rischio di esporsi al fracaso. Il Real Madrid, per intenderci. Dopo poche gare al Lione, Endrick ha dimostrato di essere quel me facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.