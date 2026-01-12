Endrick brilla subito con il Lione | esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid Cos’è successo – FOTO

Endrick ha debuttato con il Lione, scendendo in campo da titolare e segnando il suo primo gol con la maglia del club francese. Il giovane talento brasiliano, in prestito dal Real Madrid, ha mostrato subito le sue qualità, offrendo una prima prestazione promettente. Di seguito, foto e dettagli dell’esordio di Endrick con la nuova squadra.

La fuga di Endrick da Madrid, giocherà fino a fine stagione nel Lione: lo ha fatto per Ancelotti - Endrick ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi al Lione dove giocherà, in prestito, fino a fine stagione. fanpage.it

Lione, ufficiale l’arrivo di Endrick dal Real Madrid - Il mercato invernale si accende: Endrick è un nuovo giocatore dell’Olympique Lione. gianlucadimarzio.com

