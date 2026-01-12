Endrick brilla subito con il Lione | esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid Cos’è successo – FOTO
Endrick ha debuttato con il Lione, scendendo in campo da titolare e segnando il suo primo gol con la maglia del club francese. Il giovane talento brasiliano, in prestito dal Real Madrid, ha mostrato subito le sue qualità, offrendo una prima prestazione promettente. Di seguito, foto e dettagli dell’esordio di Endrick con la nuova squadra.
Endrick show con il Lione: esordio da titolare con gol per il brasiliano in prestito dal Real Madrid. La ricostruzione – FOTO Il battesimo di fuoco si trasforma in una notte magica allo Stade Pierre-Mauroy. Nel match valido per i turni a eliminazione diretta della Coppa di Francia, il Lione compie l’impresa vincendo in trasferta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
