Elezioni comunali 2026 primo vertice provinciale del Centrodestra | Avanti uniti

Oggi pomeriggio a Salerno, i leader dei partiti di centrodestra si sono incontrati nella sede di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è confermare l’unità in vista delle elezioni comunali del 2026. Durante il vertice, i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc hanno parlato delle strategie e delle alleanze da mettere in campo per la prossima primavera. La volontà comune è di presentarsi compatti e rafforzare il fronte di centrodestra in città.

Tempo di lettura: 1 minuto Oggi pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d'Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera. Presenti: il commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, il segretario provinciale di FI On. Roberto Celano, il commissario regionale della Lega On. Gianpiero Zinzi, il commissario provinciale di Noi Moderati Bruno D'Elia, il commissario provinciale dell'Udc Roberto Lambiase, il commissario provinciale della Democrazia Cristiana con Rotondi Gianfranco Ciccariello.

