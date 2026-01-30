Incidente a Basiano va col monopattino sul marciapiede ma cade e sbatte la testa | gravissimo

Questa mattina a Basiano un uomo di 31 anni è caduto con il monopattino elettrico mentre percorreva il marciapiede. Ha perso il controllo e si è sbattuto la testa, finendo in condizioni molto gravi. I soccorritori lo hanno portato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il giovane abbia avuto un malore o abbia perso l’equilibrio improvvisamente.

Basiano (Milano), 30 gennaio 2026 – Rovinosa caduta con il monopattino elettrico, in ospedale in codice rosso un milanese trentunenne. Le sue condizioni al momento del trasporto in eliambulanza all'ospedale di Bergamo erano molto gravi: nella caduta ha sbattuto violentemente la testa. L'incidente è accaduto in mattinata sulla strada provinciale 207 in territorio del comune di Basiano. Secondo una primissima ricostruzione degli agenti di polizia locale, sul posto per i rilievi, non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. All'improvviso l'uomo, che viaggiava sul marciapiede, avrebbe perduto il controllo del mezzo rovesciatosi sull'asfalto.

