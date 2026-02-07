Edwin Austin Abbey torna a Londra | The Hours dopo 100 anni alla National Gallery

L’artista americano Edwin Austin Abbey torna a Londra dopo un secolo, con la sua opera “The Hours” esposta alla National Gallery. La grande tela, lunga oltre tre metri e mezzo, cattura gli sguardi dei visitatori e sembra aprire un varco tra passato e presente. La mostra riporta alla luce un capolavoro che non si vedeva in pubblico da molto tempo, attirando appassionati e curiosi. La scena si svolge tra luci soffuse e silenzio, mentre il quadro si staglia nella penombra della galleria, pronto a trasportare chi lo guarda in

Nella penombra della National Gallery di Londra, un disco celestiale di oltre tre metri e mezzo si manifesta ai visitatori come un portale verso un'epoca dimenticata. Ventiquattro figure femminili danzano in un cerchio perpetuo sotto un firmamento trapunto di quarantotto costellazioni, mentre il sole transita da Vergine a Bilancia e la luna veglia dall'altro lato dell'universo dipinto. È "The Hours" di Edwin Austin Abbey, un'opera che non si vedeva nel Regno Unito da oltre cent'anni, ora protagonista della mostra "Edwin Austin Abbey: By the Dawn's Early Light", aperta fino al 15 febbraio 2026. L'artista che scelse l'esilio per trovare se stesso.

