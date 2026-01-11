Giorgio Locatelli il lusso del ristorante alla National Gallery di Londra amato da Re Carlo | dalle tagliatelle alle castagne al tiramisù tutti i prezzi

Giorgio Locatelli, rinomato chef italiano, propone nel suo ristorante presso la National Gallery di Londra un’esperienza gastronomica di alta qualità. Dalle tagliatelle alle castagne al classico tiramisù, il locale offre piatti autentici in un ambiente raffinato. In questa guida troverai informazioni sui prezzi e sulle specialità proposte, per scoprire un angolo di Italia nel cuore di Londra, apprezzato anche da Re Carlo.

Giorgio Locatelli chef star a Londra. La capitale del Regno Unito ha una nuova meta imperdibile per gli amanti della cucina italiana di alta qualità: il ristorante?Locatelli at. 🔗 Leggi su Leggo.it

Giorgio Locatelli a MasterChef, chi è il giudice? Età, moglie, carriera, l'incendio nel ristorante, dove vive, le stelle Michelin, la delusione su Re Carlo - La Locanda Locatelli è il ristorante della coppia Giorgio Locatelli/ Plaxy Exton, situato a Marylebone, area della Central London ubicata all’interno della City of Westminster. ilmessaggero.it

