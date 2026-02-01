Dopo l’Angelo Meloni a Roma spunta il Demone Putin in un quadro della National Gallery di Londra

In una tavola sacra, oggi conservata alla National Gallery di Londra, compare il cardinale Bessarione assieme a due confratelli inginocchiati ai piedi della stauroteca raffigurata in primo piano e di proporzioni maggiori del reale. Uno dei due confratelli assomiglia in modo impressionante a Vladimir Putin, ma qualcuno lo ha fatto notare solo oggi, all'indomani dell 'accostamento tra il volto di un angelo a quello della premier Giorgia Meloni in un affresco recentemente restaurato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. L'Angelo Meloni a Roma e il Demone Putin in un quadro a Londra. Il volto di Vladimir Putin sembra comparire in uno dei due confratelli raffigurati dal pittore Gentile Bellini (Venezia, 1429 – 1507) – figlio maggiore di Jacopo e fratello di Giovanni, anch'essi celebri artisti veneziani – nel dipinto "Il cardinale Bessarione e due membri della Scuola della Carità in preghiera con il Reliquiario Bessarione", oggi conservato alla National Gallery di Londra.

