educazione e formazione giovani il modello empoli piace agli sloveni

Questa mattina si è chiusa a Empoli la visita di una delegazione slovena dedicata al progetto di educazione e formazione dei giovani. Gli ospiti, arrivati nell’ambito del programma europeo “Plya”, hanno visitato le scuole e incontrato insegnanti e studenti, mostrando grande interesse per il modello locale. L’obiettivo è scoprire come l’esperienza empolese possa ispirare altre realtà europee nel settore dell’apprendimento personalizzato e dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Si è conclusa a Empoli la visita di studio da parte di una delegazione slovena nell’ambito del programma “ Plya-Personalized support in Project learning for young adults “, sviluppato sul territorio empolese grazie al progetto europeo Interreg Europe atWork4NEETs, di cui Anci Toscana è partner e il Comune di Empoli stakeholder. Il programma Plya nasce in Slovenia ed è stato successivamente appreso e adattato al contesto empolese attraverso lo scambio di buone pratiche promosso dal progetto atWork4NEETs. Proprio per questo motivo, Empoli è stata la ‘casa’ per tre giornate della delegazione slovena composta da tre rappresentanti dell’Employment Service of Slovenia, due mentori del programma Plya sloveno e l’ideatrice del programma Plya dello Slovenian Institute for Adult Education. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'affidamento del servizio di catering durante le gare di Milano-Cortina è stato affidato a una società slovena, senza una spiegazione ufficiale.

L'Emilia-Romagna ha avviato un progetto di educazione finanziaria nelle scuole e nella formazione professionale, con l'obiettivo di fornire ai giovani strumenti per gestire il risparmio e riconoscere le truffe online.

